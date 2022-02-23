В ВОЗ сообщили о снижении количества новых случаев COVID-19

Всемирная организация здравоохранения заявила, что количество новых случаев заболевания коронавирусом во всем мире упало на 21% за последнюю неделю.

Ситуация улучшается третью неделю подряд

В еженедельном отчете агентства здравоохранения ООН о пандемии ВОЗ сообщила, что на прошлой неделе было зарегистрировано более 12 миллионов новых случаев заражения коронавирусом.

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Число новых смертей от COVID-19 упало на 8% – до примерно 67 000 во всем мире, впервые с начала января еженедельная смертность снизилась.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 зафиксировано в России, Германии, Бразилии, США и Южной Корее.

Омикрон все еще доминирует

ВОЗ заявила, что Омикрон остается доминирующим вариантом по всему миру.

Также организация сообщила, что все имеющиеся вакцины формируют достаточное количество антител, а бустерная вакцинация существенно улучшает (эффективность вакцины) против Омикрона.

В то же время, все еще нет окончательных данных о том, как долго длится такая защита.

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