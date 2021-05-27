ВОЗ создала бота с искусственным интеллектом, который поможет бросить курить

Всемирная организация здравоохранения в партнерстве с компаниями Soul Machines, Amazon Web Services и Google Cloud разработали бота с искусственным интеллектом по имени Флоранс, который помогает бросить курить.

Информацию о боте опубликовали на сайте ВОЗ. Там же можно им и воспользоваться, но, к сожалению, для украинских пользователей он доступен только на иностранном (русском) языке.

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ЦОС дал ссылку на видеоинструкцию общения с ботом и на сайт Министерства здравоохранения, который также помогает в отказе от курения.

Бот, который поможет бросить курить

Привет, я Флоранс из ВОЗ. Я хочу поговорить с вами о вреде употребления табака, в частности курения. Сейчас, во время пандемии Covid-19, как никогда важно отказаться от курения. Я здесь, чтобы помочь вам в этом,

– так начинает разговор бот.

Флоренс может рассказать о проверенных методах борьбы с курением, а также о том, почему отказаться от табака – хорошая идея. Помощница говорит, что с ней можно общаться голосом, однако если она не будет понимать, можно переключиться на текстовые сообщения.



Флоренс – бот, который поможет бросить курить / Фото: Soulmachines

Цифровой помощник должен собирать и обрабатывать определенную информацию о пользователе. В ВОЗ отмечают, что это все анонимно, и ее никому больше не передадут.

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Источник: NHS