ВОЗ создала бота с искусственным интеллектом, который поможет бросить курить

Всемирная организация здравоохранения в партнерстве с компаниями Soul Machines, Amazon Web Services и Google Cloud разработали бота с искусственным интеллектом по имени Флоранс, который помогает бросить курить.
Информацию о боте опубликовали на сайте ВОЗ. Там же можно им и воспользоваться, но, к сожалению, для украинских пользователей он доступен только на иностранном (русском) языке.
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ЦОС дал ссылку на видеоинструкцию общения с ботом и на сайт Министерства здравоохранения, который также помогает в отказе от курения.
Бот, который поможет бросить курить
Привет, я Флоранс из ВОЗ. Я хочу поговорить с вами о вреде употребления табака, в частности курения. Сейчас, во время пандемии Covid-19, как никогда важно отказаться от курения. Я здесь, чтобы помочь вам в этом,
– так начинает разговор бот.
Флоренс может рассказать о проверенных методах борьбы с курением, а также о том, почему отказаться от табака – хорошая идея. Помощница говорит, что с ней можно общаться голосом, однако если она не будет понимать, можно переключиться на текстовые сообщения.
Флоренс – бот, который поможет бросить курить / Фото: Soulmachines
Цифровой помощник должен собирать и обрабатывать определенную информацию о пользователе. В ВОЗ отмечают, что это все анонимно, и ее никому больше не передадут.
Что происходит с телом, если бросить курить
Источник: NHS
- Через 20 минут нормализуется пульс.
- Через 8 часов уровень кислорода восстановится, а уровень угарного газа в крови снизится вдвое.
- Через 48 часов весь угарный газ из крови выйдет. Ваши легкие очищаются от слизи, а вкусовые ощущения и запахи улучшатся.
- Через 72 часа дышать станет легче, потому что бронхи начали расслабляться. Энергии увеличится.
- Через 2 – 12 недель кровь будет поступать к сердцу и мышцам намного лучше, потому что улучшится кровообращение.
- Через 3 – 9 месяцев проблемы с кашлем, хрипом или дыханием исчезнут, поскольку работа легких улучшится на 10%.
- Через 1 год риск сердечного приступа снизится вдвое по сравнению с риском у курильщика.
- Через 10 лет риск смерти от рака легких снизится вдвое по сравнению с риском у курильщика.