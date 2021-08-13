Так, ВОЗ призвала страны сотрудничать для ускорения исследований относительно появления COVID-19. В организации также надеются на то, что миссии в Китае продолжатся.
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ВОЗ создает прозрачную основу для новой научно-консультативной группы, в работе которой, как мы ожидаем, примут участие все государства-члены,
– говорится в сообщении.
За что будет отвечать новая группа
Группа будет консультировать ВОЗ по вопросам разработки глобальной структуры, которая будет изучать возникновение будущих новых патогенов с потенциалом пандемии. Кроме этого, она проведет новое исследование вируса SARS-CoV-2.
В ВОЗ надеются и на то, что предыдущие миссии в Китае касательно расследования происхождения коронавируса продолжатся. В организации же надеются собрать больше данных для того, чтобы изучить возможную утечку вируса из лаборатории в Ухане.
Последние преграды расследования ВОЗ
- В июле Всемирная организация здравоохранения потребовала контроля над лабораториями в Китае, в которых анализировали первые случаи COVID-19.
- Взамен Китаю такой план не понравился. Правительство страны отказалось помогать организации на данном этапе исследования, назвав решение ВОЗ "политизированным".
- Позже госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебреисусом. Блинкен подчеркнул, что США поддерживает планы ВОЗ по проведению дополнительных исследований о происхождении COVID-19. В частности, в Китае.
- После этого, в начале августа в Комитете по иностранным делам США опубликовали часть расследования о происхождении коронавируса. В докладе говорится, что SARS-CoV-2 распространился по миру в результате утечки из Уханьского института вирусологии.