ВОЗ создаст новую группу экспертов для изучения COVID-19 и новых патогенов

Всемирная организация здравоохранения планирует создать новую группу экспертов для расследования происхождения коронавируса. Организация призвала правительства всех стран деполитизировать ситуацию.

Так, ВОЗ призвала страны сотрудничать для ускорения исследований относительно появления COVID-19. В организации также надеются на то, что миссии в Китае продолжатся.

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ВОЗ создает прозрачную основу для новой научно-консультативной группы, в работе которой, как мы ожидаем, примут участие все государства-члены,

– говорится в сообщении.

За что будет отвечать новая группа

Группа будет консультировать ВОЗ по вопросам разработки глобальной структуры, которая будет изучать возникновение будущих новых патогенов с потенциалом пандемии. Кроме этого, она проведет новое исследование вируса SARS-CoV-2.

В ВОЗ надеются и на то, что предыдущие миссии в Китае касательно расследования происхождения коронавируса продолжатся. В организации же надеются собрать больше данных для того, чтобы изучить возможную утечку вируса из лаборатории в Ухане.

Последние преграды расследования ВОЗ