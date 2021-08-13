ВОЗ создаст новую группу экспертов для изучения COVID-19 и новых патогенов
Источник:твиттер ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения планирует создать новую группу экспертов для расследования происхождения коронавируса. Организация призвала правительства всех стран деполитизировать ситуацию.
Так, ВОЗ призвала страны сотрудничать для ускорения исследований относительно появления COVID-19. В организации также надеются на то, что миссии в Китае продолжатся.
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ВОЗ создает прозрачную основу для новой научно-консультативной группы, в работе которой, как мы ожидаем, примут участие все государства-члены,
– говорится в сообщении.
За что будет отвечать новая группа
Группа будет консультировать ВОЗ по вопросам разработки глобальной структуры, которая будет изучать возникновение будущих новых патогенов с потенциалом пандемии. Кроме этого, она проведет новое исследование вируса SARS-CoV-2.
В ВОЗ надеются и на то, что предыдущие миссии в Китае касательно расследования происхождения коронавируса продолжатся. В организации же надеются собрать больше данных для того, чтобы изучить возможную утечку вируса из лаборатории в Ухане.
Последние преграды расследования ВОЗ
- В июле Всемирная организация здравоохранения потребовала контроля над лабораториями в Китае, в которых анализировали первые случаи COVID-19.
- Взамен Китаю такой план не понравился. Правительство страны отказалось помогать организации на данном этапе исследования, назвав решение ВОЗ "политизированным".
- Позже госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебреисусом. Блинкен подчеркнул, что США поддерживает планы ВОЗ по проведению дополнительных исследований о происхождении COVID-19. В частности, в Китае.
- После этого, в начале августа в Комитете по иностранным делам США опубликовали часть расследования о происхождении коронавируса. В докладе говорится, что SARS-CoV-2 распространился по миру в результате утечки из Уханьского института вирусологии.