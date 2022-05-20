ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения созвала чрезвычайное совещание экспертов. Все из-за нового вируса – оспа обезьян.

Известно, что 19 мая 2022 года в Великобритании сообщалось о 2 случаях, однако впоследствии это количество достигло 9.

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Однако британские СМИ сообщают, что вспышка оспы обезьян в Британии удвоится, поскольку министерство здравоохранения объявит еще об 11 случаях. Такое бесконтрольное распространение заболевания вызывает опасения.

Из-за большого количества случаев заражений, министры заказали больше запасов вакцины против оспы. Сейчас у правительства 5 тысяч доз, однако заказали еще 20 тысяч.

Чрезвычайная встреча

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала группу ведущих экспертов на экстренное заседание для обсуждения текущей вспышки.

Считается, что основными темами разговора будет то, как распространяется вирус и ситуация с вакцинацией. Кроме того, должны рассмотреть вопрос о необходимости вакцинирования против оспы обезьяны людей, контактировавших с инфицированными.

Вакцинирование

Согласно данным, вакцина, являющаяся единственным в мире методом для нераспространения вируса, снижает риск заболевания на 85 процентов.

Если человек получает укол в течение 4 дней после заражения, вакцина может изменить течение инфекции и улучшить прогноз.

Известно, что болезнь передается, когда кто-то находится в тесном контакте с инфицированным человеком. Также можно заразиться в случае попадания вируса в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути или через глаза, нос или рот. Кроме того, оспа обезьян может передаться при прямом контакте во время секса.

Какие симптомы оспы обезьян

Начальные – это лихорадка, головная боль, отеки, боли в спине, боли в мышцах и общая вялость.

После понижения температуры может возникнуть сыпь, которая часто начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела, чаще всего на ладони и стопы.

Сыпь может сильно чесаться, а впоследствии изменяется и проходит разные стадии, прежде чем окончательно образуется струп, который позже отпадает. Поражения могут вызвать рубцы.

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