Вполне вероятно, что Европа приближается к концу пандемии на фоне распространения штамма Омикрон. Об этом заявил в интервью Ганс Клюге – директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения.

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Он считает, что до марта 2022 года вариантом Омикрон могут заболеть 60% европейцев.

Вполне вероятно, что регион движется к своего рода эндшпилю (заключительному этапу – 24 канал) пандемии,

– сказал Клюге.

Глобальный иммунитет и период затишья

Он отметил, что несмотря на то, что Омикрон стремительно распространяется в течение нескольких недель эта вспышка так же быстро утихнет. После этого у большинства жителей Европы будет глобальный иммунитет к коронавирусу – или благодаря вакцинации, либо после перенесенной болезни.

Кроме того, ожидается снижение распространения вируса из-за сезонности. В то же время до конца 2022 года пандемия может вернуться.

Мы ожидаем, что наступит период покоя, прежде чем COVID-19 вернется к концу года, но не обязательно, что пандемия вернется,

– заявил Клюге.

Другие варианты все еще могут появляться

Вместе с тем евродиректор ВОЗ считает, что еще рано говорить о том, что коронавирус останется с нами навсегда и станет эндемичным.

"Этот вирус не раз удивлял, поэтому мы должны быть очень осторожными", – подчеркнул Клюге.

В частности, он не исключает, что в случае столь широкого распространения штамма Омикрон все еще могут появляться другие варианты COVID-19.

Подчеркнем! В Украине началась новая вспышка коронавируса. По прогнозу НАН, она будет стремительнее предыдущих из-за штамма Омикрона. На пике волны COVID-19 ожидается примерно 59 тысяч больных ежедневно – это по оптимистичным прогнозам Минздрава.

Что известно о заразности Омикрона Исследования показали, что штамм Омикрон более заразен чем Дельта\а. Новый штамм коронавируса распространяется быстро. Во многих странах ежедневно фиксируются рекордные показатели. В то же время он приводит к менее тяжелой инфекции среди вакцинированных людей.

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