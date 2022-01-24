Вполне вероятно, что Европа приближается к концу пандемии на фоне распространения штамма Омикрон. Об этом заявил в интервью Ганс Клюге – директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения.
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Он считает, что до марта 2022 года вариантом Омикрон могут заболеть 60% европейцев.
Вполне вероятно, что регион движется к своего рода эндшпилю (заключительному этапу – 24 канал) пандемии,
– сказал Клюге.
Глобальный иммунитет и период затишья
Он отметил, что несмотря на то, что Омикрон стремительно распространяется в течение нескольких недель эта вспышка так же быстро утихнет. После этого у большинства жителей Европы будет глобальный иммунитет к коронавирусу – или благодаря вакцинации, либо после перенесенной болезни.
Кроме того, ожидается снижение распространения вируса из-за сезонности. В то же время до конца 2022 года пандемия может вернуться.
Мы ожидаем, что наступит период покоя, прежде чем COVID-19 вернется к концу года, но не обязательно, что пандемия вернется,
– заявил Клюге.
Другие варианты все еще могут появляться
Вместе с тем евродиректор ВОЗ считает, что еще рано говорить о том, что коронавирус останется с нами навсегда и станет эндемичным.
"Этот вирус не раз удивлял, поэтому мы должны быть очень осторожными", – подчеркнул Клюге.
В частности, он не исключает, что в случае столь широкого распространения штамма Омикрон все еще могут появляться другие варианты COVID-19.
Что известно о заразности Омикрона
Исследования показали, что штамм Омикрон более заразен чем Дельта\а. Новый штамм коронавируса распространяется быстро. Во многих странах ежедневно фиксируются рекордные показатели.
В то же время он приводит к менее тяжелой инфекции среди вакцинированных людей.
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