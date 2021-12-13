Пока данные ВОЗ свидетельствуют, что новый вариант коронавируса Омикрон распространяется быстрее, чем Дельта. Но, несмотря на это, он не так опасен.

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Основные отличия между Омикроном и Дельтой

В ВОЗ считают, что Омикрон может превзойти Дельту по скорости распространения. Кроме того, предыдущие исследования свидетельствуют, что новый штамм способен снижать эффективность уже разработанных вакцин против коронавируса.

Но при этом Омикрон не так опасен, как Дельта, поскольку преимущественно вызывает легкое течение заболевания.

Обратите внимание: В ВОЗ подчеркнули, что эти выводы основаны на предварительных данных, которые пока достаточно ограничены.

Распространение штамма Омикрон в мире

Впервые эту мутацию зафиксировали в ЮАР в начале ноября. По последним данным, Омикрон обнаружили в 63 странах мира.

Что следует знать о штамме коронавируса Омикрон