ВОЗ сравнила штаммы коронавируса Дельта и Омикрон: в чем разница
Источник:France Presse
Во Всемирной организации здравоохранения сравнили опасность штаммов Дельта и Омикрон. Однако в организации заметили, что о последнем еще мало данных, чтобы делать окончательные выводы.
Пока данные ВОЗ свидетельствуют, что новый вариант коронавируса Омикрон распространяется быстрее, чем Дельта. Но, несмотря на это, он не так опасен.
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Основные отличия между Омикроном и Дельтой
В ВОЗ считают, что Омикрон может превзойти Дельту по скорости распространения. Кроме того, предыдущие исследования свидетельствуют, что новый штамм способен снижать эффективность уже разработанных вакцин против коронавируса.
Но при этом Омикрон не так опасен, как Дельта, поскольку преимущественно вызывает легкое течение заболевания.Обратите внимание: В ВОЗ подчеркнули, что эти выводы основаны на предварительных данных, которые пока достаточно ограничены.
Распространение штамма Омикрон в мире
Впервые эту мутацию зафиксировали в ЮАР в начале ноября. По последним данным, Омикрон обнаружили в 63 странах мира.
Что следует знать о штамме коронавируса Омикрон
- Новый вариант B.1.1.529 впервые зафиксировали ученые из Имперского колледжа Лондона. Омикрон выделяется среди других тем, что содержит более 50 мутаций. Среди них 32 изменения в спаечном белке SARS-CoV-2.
- Вариант коронавируса Омикрон в 4,2 раза больше передается на ранней стадии, чем Дельта.
- Скачок заболеваемости в Южной Африке не вызвал рост госпитализаций, что внушает определенный оптимизм относительно того, что новый вариант вызывает лишь легкое течение болезни.