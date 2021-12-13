ВОЗ сравнила штаммы коронавируса Дельта и Омикрон: в чем разница

Во Всемирной организации здравоохранения сравнили опасность штаммов Дельта и Омикрон. Однако в организации заметили, что о последнем еще мало данных, чтобы делать окончательные выводы.

Пока данные ВОЗ свидетельствуют, что новый вариант коронавируса Омикрон распространяется быстрее, чем Дельта. Но, несмотря на это, он не так опасен.

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Основные отличия между Омикроном и Дельтой

В ВОЗ считают, что Омикрон может превзойти Дельту по скорости распространения. Кроме того, предыдущие исследования свидетельствуют, что новый штамм способен снижать эффективность уже разработанных вакцин против коронавируса.

Но при этом Омикрон не так опасен, как Дельта, поскольку преимущественно вызывает легкое течение заболевания.

Распространение штамма Омикрон в мире

В ВОЗ подчеркнули, что эти выводы основаны на предварительных данных, которые пока достаточно ограничены.

Впервые эту мутацию зафиксировали в ЮАР в начале ноября. По последним данным, Омикрон обнаружили в 63 странах мира.

Что следует знать о штамме коронавируса Омикрон