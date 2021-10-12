Дополнительная доза нужна людям с ослабленным иммунитетом

Эксперты ВОЗ отмечают, что люди с ослабленным иммунитетом подвержены высокому риску тяжелого коронавируса, и в их случае стандартной первичной вакцинации может быть недостаточно.

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Вакцинированным Sinovac и Sinopharm рекомендовали три дозы

Также дополнительную, третью дозу, рекомендовали делать людям старше 60 лет, которые были привиты китайскими вакцинами Sinovac и Sinopharm.

В ВОЗ объяснили эту рекомендацию данным исследования ученых из Латинской Америке, которые доказали, что со временем эффект от этих прививок в старших возрастных группах снижается.