ВОЗ таки одобрил вакцинацию тремя дозами

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала делать третью прививку вакциной от коронавируса. Однако, бустерную дозу советуют делать не всем, а только людям с ослабленным иммунитетом.

Дополнительная доза нужна людям с ослабленным иммунитетом

Эксперты ВОЗ отмечают, что люди с ослабленным иммунитетом подвержены высокому риску тяжелого коронавируса, и в их случае стандартной первичной вакцинации может быть недостаточно.

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Вакцинированным Sinovac и Sinopharm рекомендовали три дозы

Также дополнительную, третью дозу, рекомендовали делать людям старше 60 лет, которые были привиты китайскими вакцинами Sinovac и Sinopharm.

В ВОЗ объяснили эту рекомендацию данным исследования ученых из Латинской Америке, которые доказали, что со временем эффект от этих прививок в старших возрастных группах снижается.

В случае с китайскими вакцинами в ВОЗ допустили использование других одобренных препаратов в качестве третьей дозы.

Кроме того, в рекомендации призвали страны вакцинировать максимальную долю людей старше 60 лет, а затем назначать третью прививку, начиная с самых пожилых возрастных групп.

Будут ли вакцинировать тремя дозами в Украине? 5 октябре в Минздраве сообщили, что пока не будут вводить вакцинацию тремя дозами, поскольку еще не время. Мол, заинтересованность населения к вакцинации упала.

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