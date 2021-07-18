ВОЗ требует контроля над лабораториями в Китае
Источник:Le Fiagro
Всемирная организация здравоохранения требует контроля над лабораториями в Китае, в которых и установили первые случаи COVID-19. Все для того, чтобы выяснить происхождение коронавируса.
В январе экспертная миссия ВОЗ ездила в Китай исследовать источник COVID-19. Но это не помогло выяснить подробности о происхождении коронавируса.
К теме Мир – на пороге третьей волны коронавируса, – важное заявление ВОЗ
Теперь ВОЗ решила, что исследования должны проводиться в пяти основных направлениях. Одно из важных направлений – контроль лабораторий и исследовательских учреждений, действующих в регионе, где в декабре 2019 года были выявлены первые случаи заболевания людей.
Мы ожидаем, что Китай поддержит этот новый этап научного процесса, поделившись всеми соответствующими данными в духе прозрачности. Точно так же мы ожидаем, что все государства-члены поддержат научный процесс, воздерживаясь от его политизации,
– рассказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
Расследование ВОЗ о происхождении COVID-19: основное
- В марте 2021 года ВОЗ обнародовала доклад о 4 возможных сценариях появления коронавируса. Эксперты тогда отмечали, что скорее всего коронавирус SARS-CoV-2 возник в результате передачи вируса от летучих мышей к людям через какое-то другое животное.
- Зато в Государственном департаменте США не удовлетворены результатами расследования. Госсекретарь Энтони Блинкен считает, что имеющейся информации о коронавирусе недостаточно.
- На днях Национальная лаборатория правительства США подготовила отчет о происхождении COVID-19. В нем указали, что гипотеза происхождения вируса из лаборатории в китайском Ухане правдоподобна, поэтому ее нужно исследовать более тщательно.
- Между тем власти Китая подливают масла в огонь. Первый год пандемии Китай не пускал исследователей ВОЗ в страну, затем специалистам передавали подозрительную документацию и даже ограничивали доступ к некоторым объектам.