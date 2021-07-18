ВОЗ требует контроля над лабораториями в Китае

Всемирная организация здравоохранения требует контроля над лабораториями в Китае, в которых и установили первые случаи COVID-19. Все для того, чтобы выяснить происхождение коронавируса.

В январе экспертная миссия ВОЗ ездила в Китай исследовать источник COVID-19. Но это не помогло выяснить подробности о происхождении коронавируса.

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Теперь ВОЗ решила, что исследования должны проводиться в пяти основных направлениях. Одно из важных направлений – контроль лабораторий и исследовательских учреждений, действующих в регионе, где в декабре 2019 года были выявлены первые случаи заболевания людей.

Мы ожидаем, что Китай поддержит этот новый этап научного процесса, поделившись всеми соответствующими данными в духе прозрачности. Точно так же мы ожидаем, что все государства-члены поддержат научный процесс, воздерживаясь от его политизации,

– рассказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Расследование ВОЗ о происхождении COVID-19: основное