ВОЗ уточнила определение коллективного иммунитета

Всемирная организация здравоохранения предполагает, что путей к формированию коллективного иммунитета несколько. Сейчас поддерживают достижение коллективного иммунитета путем вакцинации.

Таких путей коллективного иммунитета может быть два:

люди массово болеют и производят естественный иммунитет;

люди массово прививаются.

Всемирная организация здравоохранения выступает за второй вариант, ведь он не позволяет распространять инфекцию и предотвращает потерю человеческих жизней.

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Журналист из Одессы Сергей Дибров обнародовал два скриншота из сайта ВОЗ, на которых видно, как изменилось определение коллективного (стадного) иммунитета. Сейчас на сайте организации утверждено обновленное определение.

Что такое коллективный иммунитет? Это явление, при котором часть населения приобретает иммунитет от определенного инфекционного заболевания и, соответственно, становится нечувствительным к распространению его возбудителя. Так возбудитель теряет возможность "ходить" между людьми.

ВОЗ изменила определение

На скриншотах в первой редакции, датированной 9 июня 2020 года, коллективный иммунитет определен как "косвенная защита от инфекционной болезни, которая происходит, когда население иммунное или путем прививок, или путем иммунитета, выработанного в результате предшествующей инфекции".

Вторая редакция, датированная 13 ноября 2020 года трактует коллективный иммунитет как "понятие, с помощью которого популяция может быть защищена от определенного вируса, если достигнуто пороговое значение".

Коллективный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не путем их заражения,

– говорится в сообщении.



Определение ВОЗ / Скриншот Сергея Диброва

Однако действующая редакция указанной страницы ВОЗ, которая сейчас утверждена на официальном сайте от 30 декабря 2020 года, содержит первое определение, дополненное и уточненное. В частности, там говорится, что вакцинированных и переболевших снова "уравняли в правах".

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Там добавили, что ВОЗ поддерживает достижение "стадного иммунитета" путем вакцинации, а не путем разрешения распространения болезни в любой части населения, "поскольку это приведет к ненужным случаям и смертям".

"Иммунитет стада против COVID-19 следует достигать, защищая людей путем вакцинации, а не подвергая их воздействию возбудителя, вызывающего заболевание", – отметили в ведомстве.

Последняя редакция определения / Скриншот