Всемирная организация здравоохранения пока не поддерживает введение паспортов вакцинации для поездок в другие страны.

Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис объяснила такое решение организации неуверенностью в том, предотвращает ли прививка против COVID-19 передачу вируса, а также соображениями "справедливости".

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Сейчас ВОЗ ожидает результатов проверки китайских вакцин против COVID-19 Sinopharm и Sinovac относительно их возможного экстренного использования в конце апреля, поскольку нужны дополнительные данные,

– отметила Харрис на брифинге ООН.

Что известно о COVID-паспорте

Европейский Союз планирует ввести соответствующий документ с июня 2021 года. Его должны согласовать все 27 государств-членов.

"Паспорт" не будет обязательным, однако облегчит жизнь тем, кто его будет иметь.

Документ будут выдавать только тем, кто прививался утвержденными в ЕС вакцинами. Речь идет о: Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen (Johnson & Johnson).

Для чего он нужен

Владельцы COVID-паспортов смогут свободно путешествовать за границу, без карантинных ограничений и тестов на коронавирус. Такие документы будут подтверждать факт вакцинации против коронавирусной болезни. То есть, документ гласит, что человек не только не болен COVID-19, но и не представляет опасности для других и не может заболеть сам.