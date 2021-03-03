В ВОЗ все еще не рекомендуют странам вводить COVID-паспорта. В то же время организация готова предоставить консультации странам в отношении содержания таких документов.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что пока вопрос введения COVID-паспортов не актуален.

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ВОЗ высказалась, что в настоящее время не рекомендует COVID-паспорта вакцинации,

– заявила Вуйнович.

По словам представительницы ВОЗ, несмотря на рекомендации ВОЗ, страны идут своим путем, поскольку хотят разрешить большую мобильность своего населения.

ВОЗ будет сотрудничать со всеми странами, которые заинтересованы, и в какой-то момент предоставит свою рекомендацию о том, что такой паспорт должен содержать,

– заметила Мелита Вуйнович.

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Что известно о паспортах вакцинации

Сейчас Израиль, Дания и другие страны уже запустили схемы "паспортов вакцинации", чтобы идентифицировать людей, которым была сделана прививка от COVID-19, и предоставить им большую свободу передвижения.

В частности, Bloomberg со ссылкой на соответствующий внутренний документ ЕС пишет, что паспорта вакцинации появятся в Европейском Союзе не ранее чем через несколько месяцев, что потенциально грозит срывом туристического сезона в 2021 году