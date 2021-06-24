Проблемы на заводе, который производит "Спутник V"

Проверка ВОЗ также выявила проблемы с перекрестным заражением и стерильностью, отслеживанием и идентификацией партий вакцин на "Фармстандарт-Уфавита".

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Эта компания отвечает за разлив во флаконы доз "Спутник V", произведенных в других странах.

Ответ руководства завода

Завод заявил, что проблемы не связаны с безопасностью или эффективностью самой вакцины. Компания сообщила, что впоследствии проблемы с линиями разлива были полностью устранены, и пригласила ВОЗ для еще одной проверки.

Отмечается, что всего ВОЗ проверила четыре производственные площадки "Спутник V". Осмотр ВОЗ проводился с 31 мая по 4 июня.

Что известно о "Спутнике V"

Это векторная вакцина. То есть, она содержит фрагмент бактерии или вируса, от которого она защищает.

"Спутник V" одобрен для использования в более чем в 60 странах.

Сейчас его проверяет ВОЗ и Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Из-за отсутствия научных публикаций о вакцине у международного сообщества нет правдивой информации об эффективности препарата.

В апреле словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал образцы вакцины, 2 миллионов доз которой было закуплено правительством, и обнаружил, что они не идентичны тем, которые получили положительные выводы.

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