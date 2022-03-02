Глава ВОЗ подчеркнул, что нужно как можно быстрее обеспечить безопасный и постоянный доступ гуманитарных работников и поставки нуждающимся жителям украинской столицы.

К теме Куда эвакуироваться украинцам со сложными болезнями или зависимостью от медикаментов

Возникла срочная необходимость в установлении коридора для постоянного доступа гуманитарных работников и осуществления поставок для всех нуждающихся,

– заявил Гебрейсус.

ВОЗ еще 27 февраля приступила к работе над организацией безопасного транзита с территории Польши. В первую очередь, спецучреждение ООН обеспокоено опасно низкими запасами кислорода в украинских медучреждениях.