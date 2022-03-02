ВОЗ за срочное открытие гуманитарного коридора в Киеве
Источник:Твиттер ВОЗ
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреес призвал срочно открыть гуманитарный коридор в Киеве.
Глава ВОЗ подчеркнул, что нужно как можно быстрее обеспечить безопасный и постоянный доступ гуманитарных работников и поставки нуждающимся жителям украинской столицы.
К теме Куда эвакуироваться украинцам со сложными болезнями или зависимостью от медикаментов
Возникла срочная необходимость в установлении коридора для постоянного доступа гуманитарных работников и осуществления поставок для всех нуждающихся,
– заявил Гебрейсус.
ВОЗ еще 27 февраля приступила к работе над организацией безопасного транзита с территории Польши. В первую очередь, спецучреждение ООН обеспокоено опасно низкими запасами кислорода в украинских медучреждениях.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!