Количество больных коронавирусом в мире растет седьмую неделю подряд, несмотря на более чем 780 миллионов доз вакцин. В то же время в ВОЗ считают, что пандемию можно взять под контроль за несколько месяцев.

Ситуация с COVID-19 пока лишь ухудшается

По данным Всемирной организации здравоохранения, выросли также показатели смертности вследствие коронавирусной болезни.

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В течение семи недель мы наблюдаем рост случаев заболевания, смертность растет четвертую неделю подряд. В некоторых странах Азии и Ближнего Востока наблюдается значительный рост заболеваемости,

– сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Как взять контроль над пандемией

По словам главы ВОЗ, пандемия коронавируса еще далека от завершения, но ее можно взять под контроль за несколько месяцев с помощью карантинных мероприятий.

Снижение числа случаев и смертей в течение первых двух месяцев года показывает, что вирус и его штаммы можно остановить,

– добавил он.

Актуально о COVID-19 в мире

Согласно данным СНБО Украины

С начала пандемии в мире зарегистрировали более 136 миллионов больных коронавирусом.

Из них около 78 миллионов пациентов уже преодолели болезнь. Впрочем, 2 936 018 умерли от осложнений, вызванных недугом.

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