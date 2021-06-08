В ВОЗ заявили, что не могут заставить Китай раскрыть данные о происхождении COVID-19

Власти Китая препятствуют исследованиям о происхождении коронавируса. Между тем, Всемирная организация здравоохранения не может заставить Китай раскрыть больше данных.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Май Райан отметил, что ВОЗ не может кого-либо заставлять. Но все же в организации надеются на сотрудничество.

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ВОЗ не имеет права принуждать кого-либо относительно этого (раскрытие данных – 24 канал)... Мы полностью ожидаем сотрудничество, вклад и поддержку всех наших государств-членов в этом начинании,

– заметил Райан.

Расследование ВОЗ о происхождении COVID-19: основное

В марте 2021 года ВОЗ обнародовала доклад о 4 возможных сценариях появления коронавируса. Эксперты тогда указали, что вероятнее всего коронавирус SARS-CoV-2 возник вследствие передачи вируса от летучих мышей к людям через какое-то другое животное.

Зато в Государственном департаменте США не удовлетворены результатами расследования. Госсекретарь Энтони Блинкен считает, что имеющейся информации о коронавирусе недостаточно.

На днях Национальная лаборатория правительства США подготовила отчет о происхождении COVID-19. В ней указали, что гипотеза происхождения вируса из лаборатории в китайском Ухане правдоподобная, поэтому ее необходимо исследовать тщательнее.

Тем временем, власти Китая подливают масла в огонь. Первый год пандемии Китай не пускал исследователей ВОЗ в страну, затем специалистам передавали подозрительную документацию и даже ограничивали доступ к некоторым объектам.

Краткая хронология распространения COVID-19

Источник: Википедия