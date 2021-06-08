В ВОЗ заявили, что не могут заставить Китай раскрыть данные о происхождении COVID-19

Власти Китая препятствуют исследованиям о происхождении коронавируса. Между тем, Всемирная организация здравоохранения не может заставить Китай раскрыть больше данных.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Май Райан отметил, что ВОЗ не может кого-либо заставлять. Но все же в организации надеются на сотрудничество.
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ВОЗ не имеет права принуждать кого-либо относительно этого (раскрытие данных – 24 канал)... Мы полностью ожидаем сотрудничество, вклад и поддержку всех наших государств-членов в этом начинании,
– заметил Райан.
Расследование ВОЗ о происхождении COVID-19: основное
В марте 2021 года ВОЗ обнародовала доклад о 4 возможных сценариях появления коронавируса. Эксперты тогда указали, что вероятнее всего коронавирус SARS-CoV-2 возник вследствие передачи вируса от летучих мышей к людям через какое-то другое животное.
Зато в Государственном департаменте США не удовлетворены результатами расследования. Госсекретарь Энтони Блинкен считает, что имеющейся информации о коронавирусе недостаточно.
На днях Национальная лаборатория правительства США подготовила отчет о происхождении COVID-19. В ней указали, что гипотеза происхождения вируса из лаборатории в китайском Ухане правдоподобная, поэтому ее необходимо исследовать тщательнее.
Тем временем, власти Китая подливают масла в огонь. Первый год пандемии Китай не пускал исследователей ВОЗ в страну, затем специалистам передавали подозрительную документацию и даже ограничивали доступ к некоторым объектам.
Краткая хронология распространения COVID-19
Источник: Википедия
- 31 декабря власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии. Зато разные источники утверждают, что первых больных фиксировали еще в начале месяца. Интересно, что некоторые ученые и эпидемиологи считают, что коронавирус мог начать свой путь еще в конце августа или начале сентября 2019 года.
- Из-за высокой заболеваемости 22 февраля власти Китая заблокировали город Ухань, а 24 февраля все смежные с ним районы. 30 числа этого же месяца ВОЗ предоставила эпидемии COVID-19 статус чрезвычайной ситуации, которая имеет международное значение.
- 11 марта коронавирус получил статус пандемии, но к этому моменту вирус успел распространиться по миру, а через несколько дней его эпицентром стала Европа.
- Вероятно из-за того, что страны максимально изолировались и большинство из них сразу ввели на территории карантинные ограничения, первый миллион больных зарегистрировали лишь через три месяца после объявления о вспышке неизвестной болезни – 2 апреля.