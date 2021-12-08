В ВОЗ заявили, что смертность от коронавируса возросла

Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет, согласно которому количество новых смертей среди пациентов с COVID-19 за неделю выросло на 10% по сравнению с предыдущей неделей.

Актуальная статистика СOVID-19

Так, в течение 29 ноября – 5 декабря 2021 года в мире зафиксировали больше 52 500 новых смертей.

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Согласно информации ВОЗ, по состоянию на 5 декабря во всем мире зарегистрировали почти 265 миллионов подтвержденных случаев коронавирус и свыше 5,2 миллиона смертей в результате болезни.

Как изменилась динамика смертности

Смертность выросла на 49% в регионе Юго-Восточной Азии и на 38% в регионе Северной и Южной Америки.

В то же время недельная смертность уменьшилась в регионах Африки и Восточного Средиземноморья на 13% и 8%.

В регионах Европы и западной части Тихого океана смертность из-за коронавируса была такой же, как и на предыдущей неделе.

Американский регион стал единственным, в котором зафиксировали рост и заболеваемости, и смертности.

Ранее в ВОЗ сообщили, что Омикрон, вероятно, не так опасен, как считали раньше. Пока в мире не зарегистрировали ни одного смертельного случая в результате инфицирования штаммом.

Поэтому вакцинация имеющимися препаратами должна продолжаться!

Важность вакцинации / Инфографика 24 канала