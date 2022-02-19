В ВОЗ заявили об угрозе нового опасного COVID-штамма

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус считает, что в настоящее время в мире сложились идеальные условия для появления более опасного штамма коронавируса.

Прежде всего такой риск возникает из-за ложного представления безопасности. Об этом генеральный директор ВОЗ рассказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Сложившиеся сегодня условия являются идеальными для появления более заразного и опасного варианта (COVID-19 – 24 канал),

– заявил глава ВОЗ.

По его словам, высокий уровень охвата вакцинацией в некоторых странах в сочетании с менее тяжелым течением Омикрона вызывали опасное предположение о том, что пандемия коронавируса закончилась. Между тем по всему миру от недуга до сих пор умирают люди.

Но это не так – не тогда, когда 70 тысяч человек в неделю умирают от предотвратимой и излечимой болезни,

– заявил Гебреисус.

Он добавил, что сейчас у человечества есть "инструменты и ноу-хау", которые могут позволить покончить с пандемией коронавируса в этом году.

К слову, главный санврач страны Игорь Кузин недавно рассказал, что число новых мутаций зависит от вакцинации населения. Поэтому чем выше уровень вакцинации – тем меньше количество мутаций.

В мире есть цель достичь 70% уровня вакцинации населения к концу лета. Кузин считает, что лишь в таком случае можно ожидать превращения пандемии в эндемическую фазу.

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса