В ВОЗ заявили об угрозе нового опасного COVID-штамма
Источник:ВОЗ
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус считает, что в настоящее время в мире сложились идеальные условия для появления более опасного штамма коронавируса.
Прежде всего такой риск возникает из-за ложного представления безопасности. Об этом генеральный директор ВОЗ рассказал на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Сложившиеся сегодня условия являются идеальными для появления более заразного и опасного варианта (COVID-19 – 24 канал),
– заявил глава ВОЗ.
По его словам, высокий уровень охвата вакцинацией в некоторых странах в сочетании с менее тяжелым течением Омикрона вызывали опасное предположение о том, что пандемия коронавируса закончилась. Между тем по всему миру от недуга до сих пор умирают люди.
Но это не так – не тогда, когда 70 тысяч человек в неделю умирают от предотвратимой и излечимой болезни,
– заявил Гебреисус.
Он добавил, что сейчас у человечества есть "инструменты и ноу-хау", которые могут позволить покончить с пандемией коронавируса в этом году.
К слову, главный санврач страны Игорь Кузин недавно рассказал, что число новых мутаций зависит от вакцинации населения. Поэтому чем выше уровень вакцинации – тем меньше количество мутаций.
В мире есть цель достичь 70% уровня вакцинации населения к концу лета. Кузин считает, что лишь в таком случае можно ожидать превращения пандемии в эндемическую фазу.
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: Университет Хопкинса
- С начала пандемии в мире зафиксировали свыше 421 миллиона больных коронавирусом и более чем 5,8 миллиона смертей среди пациентов.
- С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Германия, Бразилия, Россия и Индия.