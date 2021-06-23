Такие данные опубликованы в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

К теме ВОЗ: штамм "Дельта" обнаружили уже в 92 странах мира

В то время как число случаев, о которых сообщается во всем мире, в настоящее время превышает 177 миллионов, на прошлой неделе наблюдалась самая низкая еженедельная заболеваемость с февраля 2021 года,

– говорится в сообщении организации.

Темпы распространения COVID-19 в мире неравномерны

В регионах Северной и Южной Америк и западной части Тихого океана количество новых еженедельных случаев осталось на уровне предыдущей недели.

Юго-Восточная Азия и европейские регионы сообщили об уменьшении числа новых случаев инфицирования.

Африканский регион зафиксировал заметное увеличение еженедельного количества случаев по сравнению с предыдущей неделей.

Количество новых смертей, о которых сообщалось за прошедшую неделю уменьшилась во всех регионах, кроме Восточного Средиземноморья и Африки.

Где ситуация пока наихудшая

Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом за минувшую неделю зарегистрировали в Бразилии – 505 344. Это на 11% больше, чем на предыдущей неделе.

В Индии наоборот зарегистрировали снижение заболеваемости на 30% – заболели 441 976 человек.

В Колумбии увеличение суточного количества заболевших на 10% – заболели 193 907 человек.

В Аргентине зарегистрировали в течение недели 149 673 случаев инфицирования SARS-CoV-2 – это свидетельствует о спаде заболеваемости на 16%).

В Российской Федерации фиксируют значительный всплеск заболеваемости – официально на 31%, так в течение последней недели в России зарегистрировали 108 139 случаев передачи COVID-19.

Как повлияли на заболеваемость новые штаммы коронавируса

Во всем мире вариант B.1.1.7, который происходит из Великобритании и который ВОЗ классифицирует как Альфа, зафиксировали в 170 странах и территориях.

Вариант Beta (B.1.351) из Южной Африки – в 119 странах и территориях.

Вариант Gamma (P.1) из Бразилии – в 71.

Delta – в 85 странах (еще 9 стран не указали, какой именно подвид варианта они зафиксировали).

Обратите внимание! По данным ВОЗ, в Украине штамм Delta пока не зафиксирован.

В то же время штамм "Дельта" обнаружили в Минске, это подтвердил белорусский Минздрав.