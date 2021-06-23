Такие данные опубликованы в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
К теме ВОЗ: штамм "Дельта" обнаружили уже в 92 странах мира
В то время как число случаев, о которых сообщается во всем мире, в настоящее время превышает 177 миллионов, на прошлой неделе наблюдалась самая низкая еженедельная заболеваемость с февраля 2021 года,
– говорится в сообщении организации.
Темпы распространения COVID-19 в мире неравномерны
- В регионах Северной и Южной Америк и западной части Тихого океана количество новых еженедельных случаев осталось на уровне предыдущей недели.
- Юго-Восточная Азия и европейские регионы сообщили об уменьшении числа новых случаев инфицирования.
- Африканский регион зафиксировал заметное увеличение еженедельного количества случаев по сравнению с предыдущей неделей.
Где ситуация пока наихудшая
- Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом за минувшую неделю зарегистрировали в Бразилии – 505 344. Это на 11% больше, чем на предыдущей неделе.
- В Индии наоборот зарегистрировали снижение заболеваемости на 30% – заболели 441 976 человек.
- В Колумбии увеличение суточного количества заболевших на 10% – заболели 193 907 человек.
- В Аргентине зарегистрировали в течение недели 149 673 случаев инфицирования SARS-CoV-2 – это свидетельствует о спаде заболеваемости на 16%).
- В Российской Федерации фиксируют значительный всплеск заболеваемости – официально на 31%, так в течение последней недели в России зарегистрировали 108 139 случаев передачи COVID-19.
Как повлияли на заболеваемость новые штаммы коронавируса
Во всем мире вариант B.1.1.7, который происходит из Великобритании и который ВОЗ классифицирует как Альфа, зафиксировали в 170 странах и территориях.
Вариант Beta (B.1.351) из Южной Африки – в 119 странах и территориях.
Вариант Gamma (P.1) из Бразилии – в 71.
Delta – в 85 странах (еще 9 стран не указали, какой именно подвид варианта они зафиксировали).
В то же время штамм "Дельта" обнаружили в Минске, это подтвердил белорусский Минздрав.