ВОЗ заявляет о рисках из-за вспышек Эболы в Гвинее и Конго
Всемирная организация здравоохранения отреагировала на информацию о вспышках вируса Эболы в Демократической Республике Конго и Гвинее. В этих странах уже официально объявили эпидемию.
Источник:24 канал
В ВОЗ считают, что вспышки Эболы сейчас могут представлять региональный риск. Эпидемия, которую уже объявили в Гвинее и в Конго, стали одной из ведущих тем брифинга ВОЗ 15 февраля.
Важно знать Гвинея официально объявила о начале эпидемии Эболы
По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкла Райана, уже сейчас нужно принимать координированные меры.
Гвинея, Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуар и другие страны предприняли неотложные действия. Мы поддерживаем такой подход. Нам нужны скоординированные меры под руководством властей региона, поскольку эта болезнь представляет региональный риск,
– заявил он.
ВОЗ уже направила в регион специалистов, а также вакцины и лекарства. Ранее организация внесла информацию об этой вспышке в перечень текущих чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения в мире.
Вспышка вируса Эболы: последние новости
- Согласно данным ВОЗ, 7 февраля 2021 года Минздрав Демократической Республики Конго тоже объявил о вспышке лихорадки Эбола. Сейчас известно о 4 больных, 1 из которых умерла.
- Впервые болезнь обнаружили у женщины на востоке Демократической Республики Конго. Ее муж раньше болел Эболой, но смог побороть болезнь. Женщина скончалась в реанимации 4 февраля. Точный диагноз врачи установили уже после смерти.
- В Гвинее вспышка началась после похорон медсестры 1 февраля. Впоследствии у 8 присутствующих на церемонии проявился ряд симптомов.
- Сейчас 3 из тех зараженных умерли, еще 4 – в больнице.
- О том, какие симптомы Эболы, как она передается и насколько смертельна, читайте по ссылке.
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