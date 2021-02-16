Всемирная организация здравоохранения отреагировала на информацию о вспышках вируса Эболы в Демократической Республике Конго и Гвинее. В этих странах уже официально объявили эпидемию.

В ВОЗ считают, что вспышки Эболы сейчас могут представлять региональный риск. Эпидемия, которую уже объявили в Гвинее и в Конго, стали одной из ведущих тем брифинга ВОЗ 15 февраля.

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По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкла Райана, уже сейчас нужно принимать координированные меры.

Гвинея, Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуар и другие страны предприняли неотложные действия. Мы поддерживаем такой подход. Нам нужны скоординированные меры под руководством властей региона, поскольку эта болезнь представляет региональный риск,

– заявил он.

ВОЗ уже направила в регион специалистов, а также вакцины и лекарства. Ранее организация внесла информацию об этой вспышке в перечень текущих чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения в мире.

Напомним. В 2014 – 2016 годах Гвинея стала эпицентром вспышки Эболы. Тогда погибли более 11 тысяч человек во всей Африке. С 2016 года и до 2021 в стране не регистрировали никаких новых случаев заражения.

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