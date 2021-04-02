Во время пандемии заметно вырос спрос на все бесконтактные технологии сервиса, в том числе на воздушные сушилки для рук. Однако ученые выяснили, что лучше использовать бумажные салфетки, особенно в туалетах больниц.

Как происходило исследование

Исследование проводила команда Кембриджского Университета (Cambridge University) с участием четырех добровольцев. Ученые решили сравнить два популярных способа сушки рук после мытья в общественных туалетах, чтобы сравнить, какой из них более эффективен.

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Эксперимент проводился в туалете одной из больниц. Участники обрабатывали руки спиртосодержащим антисептиком, затем смачивали их специальным раствором, после чего использовали или сушку, или бумажные полотенца. Все это время на добровольцах был надет пластиковый фартук для проверки загрязнения одежды или рук.

Затем добровольцы ходили по коридорам больницы и клиническим отделениям, касаясь к ручкам дверей, перилам и кнопкам лифта. Они также носили стетоскоп на шее, оставив наушник в контакте с фартуком, садились на стулья, скрестив руки на груди на несколько минут – словом, имитировали обычную активность медицинского персонала.

Сушилки для рук распространяют патогены

Ученые проанализировали концентрацию бактериофага на фартуках и различных поверхностях в больнице. Оказалось, что:

добровольцы, которые использовали струйную сушилку, распространяли в 10 раз больше бактериальных частиц по сравнению с теми, кто вытирал руки бумажными полотенцами;

кроме того, на их фартуках было гораздо больше микроорганизмов.

По мнению ученых, это произошло из-за сильного потока воздуха, который отбрасывает вирусные частицы на одежду.

Ученые отметили, что причиной распространения микроорганизмов стал не только способ сушки рук, но и качество мытья. По их словам, только 40% медицинских работников тщательно моют руки с мылом соответствии с рекомендациями.