Труп дикой свиньи весом около 200 кг в состоянии глубокого аутолиза увидели на обочине дороги.

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"Учитывая обстоятельства, в частности, положение трупа, кусок ткани с пятнами крови, предполагают, что труп был выгружен с автотранспорта. Следовательно, животное погибло в другом месте", – добавили в управлении Госпродпотребслужбы.

Опасно ли это для человека

Африканская чума свиней не представляет прямой угрозы для людей, однако опасность заключается в потреблении такого мяса.

Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сказал изданию УНН, что в Украине нет полноценных проверок, поэтому мы имеем много разных болезней.

Мы с вами даже не знаем, когда едим мясо с АЧС. Чума распространена и не влияет одномоментно на здоровье людей: вот съел и все – такого нет. Но если постоянно употреблять плохую пищу, которая подавляет иммунитет – через некоторое время будут проблемы, будет постоянное лечение и даже не знаешь откуда это,

– пояснил Алексей Дорошенко.

Отметим, что путь передачи возбудителя между животных – это непосредственный контакт и перенос возбудителя от больного к здоровому животному через посредника, например, человека, добавляют в пресс-службе.

"Человек, который случайно загрязнился выделениями больного животного и имел контакт со здоровым, а также – предметы ухода, инвентарь, обувь и одежда, транспортные средства и корма, в том числе и пищевые отходы", – добавили в пресс-службе управлении Госпродпотребслужбы.

Так, возбудитель болезни длительное время может сохранять свою жизнеспособность вне организма и в первую очередь в пищевых продуктах зараженных вирусом АЧС. К примеру, в копченой ветчине вирус сохраняется до 5 месяцев.