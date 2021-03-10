Считается, что климакс, или менопауза, наступает не раньше 45 лет. Эти цифры средние, а значит – довольно условные. Потому что климакс действительно иногда случается и в 30-35 лет.

Ранняя менопауза может начаться сама по себе без понятной причины. Или это может произойти из-за определенных операций, лекарств или состояния здоровья.

Также на тему: Назвали болезнь, которая сильно сокращает детородный период женщины

Причины ранней менопаузы

наследственность – если у родственников женщины (мамы, бабушки) была ранняя менопауза, то женщина более склонна к преждевременной менопаузе;

курение – исследования показывают, что курение может вызвать менопаузу на два года раньше, чем у женщин, которые не курят;

химиотерапия или лучевая терапия тазовых органов во время рака;

операция по удалению яичников;

операция по удалению матки – при этом могут сохранить яичники. Но вероятно, что менопауза наступит не сразу, потому что яичники будут продолжать вырабатывать гормоны. Естественная менопауза может быть на год или два раньше, чем ожидалось;

аутоиммунные заболевания – болезни щитовидной железы и ревматоидный артрит. В редких случаях иммунная система организма, которая обычно борется с болезнями, может ошибочно атаковать яичники и не дать им вырабатывать гормоны;

ВИЧ и СПИД;

генетические заболевания – например, женщины с синдромом Тернера могут рано переживать менопаузу;

синдром хронической усталости – у женщин с этим синдромом чаще бывает ранняя менопауза.

Симптомы раннего климакса

Когда наступает климакс, первое, на что следует обратить внимание, – это изменение характера менструаций. Регулярные циклы начинают чередоваться задержками (от нескольких дней до нескольких месяцев), либо уменьшается объем менструальных выделений.

У некоторых женщин могут наблюдаться и другие симптомы менопаузы, в том числе:

"приливы" – внезапное ощущение жара в области груди, шеи и лица. Во время "приливов" обычно усиливается потоотделение, учащается пульс. Длиться "приливы" могут от нескольких минут до получаса;

сухость влагалища и дискомфорт во время секса;

трудности со сном;

плохое настроение, тревожность и беспокойство;

снижение полового влечения (либидо);

проблемы с памятью и концентрацией.

Последствия раннего климакса

Симптомы раннего климакса такие же, как у менопаузы в обычном возрасте, только проявляются раньше. Эти симптомы можно заметить самостоятельно. Но есть изменения в организме, которые определяются только вместе с врачом. Например, может снижаться плотность костей – возникает остеопороз, который увеличивает риск перелома костей. Чаще всего поражаются кости бедра, запястья и позвоночника.

Также увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний, потому что из-за снижения эстрогена может меняться уровень холестерина: повышается холестерин липопротеинов низкой плотности (его часто называют плохим) и уменьшается высокой плотности (хороший).