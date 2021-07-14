Так, в среднем ожидается в пределах 500 новых случаев коронавируса в сутки. Вместе с тем, беспокойство вызывает быстрое распространение штамма Дельта в Европе.
Внимание количество Новых случаев COVID-19 в Украине увеличилось: больше всего больных в Киеве
Вероятный рост заболеваемости
В целом, продолжается положительная динамика количества новых выявлений в большинстве регионов Украины. Хотя темпы снижения продолжили замедляться.
При сохранении такой тенденции, количество новых случаев прекратит уменьшаться примерно через 2 недели,
– отметили ученые.
Уменьшилось и среднее количество новых больных в Украине в день – на 23% за 2 недели. Вместе с тем, определенную обеспокоенность у ученых вызывает стремительное падение среднего возраста больных и умерших.
"Такой демографический сдвиг может указывать на будущий рост заболеваемости", – добавили в НАН.
Штамм Дельта наступает
Ситуация в Европе резко обострилась на фоне распространения штамма Дельта и проведения футбольных соревнований.
"Если 2 недели назад эпидемическая ситуация в Европе фронтально улучшалась (за исключением России, Португалии и Великобритании), то сейчас ситуация изменилась на противоположную", – отметили в НАН.
Теперь почти везде в Европе наблюдается рост заболеваемости. В то же время, в странах, где заболеваемость резко возросла, также отчитываются о значительном участии молодежи в эпидемическом процессе. Такая ситуация требует более пристального внимания к массовым мероприятиям, проводимым в Украине.
Штамм коронавируса Дельта: основное
Источник: Минздрав Украины
- Дельта-штамм впервые обнаружили в Индии. Сейчас его зафиксировали в по меньшей мере 104 странах.
- Это вид недуга сразу еще в начале мая 2021 года ВОЗ объявила международной угрозой.
- Согласно данным служб общественного здоровья Великобритании, из-за Дельта-штамма потребность в госпитализации возникает вдвое чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.
- В Великобритании инфицирование этим вариантом составляет 96% среди новых случаев заражения коронавирусом.
- 23 июня в Украине обнаружили 2 случая заражения коронавирусом, вызванных новым штаммом Дельта. Болезнь обнаружили у людей, приехавших из России. Накануне в Ужгороде медики также заподозрили наличие штамма коронавируса Дельта у двух пациентов.
Что известно о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала