Глава Минздрава Украины отметил: сейчас фиксируют положительные тенденции. Кроме того, ожидают, что и дальше количество зараженных будет идти на спад.

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Украина прошла пик заболеваемости,
– сообщил Ляшко.

Министр также рассказал, что Украина внимательно следит за ситуацией, которая происходит в странах ЕС. Количество инфицированных там резко возросло.

Это свидетельствует, что не стоит исключать возможность повторной вспышки. Чтобы этого не произошло, украинцам нужно вакцинироваться.

Ляшко об эпидемиологической ситуации в Украине: смотрите видео

В ЕС заговорили о 5-й волне COVID-19

  • На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в ЕС опасаются 5-й волны пандемии коронавируса.
  • В то же время уровень смертности остается относительно низким – это достижение вакцинации.
  • Президент французского региона Прованс – Альпы – Лазурный берег Рено Мюзелье заявил, что "непривитые – это вирусные бомбы".
  • Кроме того, Мюзелье убежден, что нужно прививаться третьей дозой. В то же время такое предложение политика остро раскритиковали.