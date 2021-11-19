Возможна повторная вспышка: Ляшко заявил, что Украина перешла пик заболеваемости

Виктор Ляшко 19 ноября заявил, что в течение 2 последних недель эпидемиологическая ситуация в Украине улучшается. В частности, в течение суток 18 ноября выздоровело больше людей, чем обнаружили новых инфицированных.

Глава Минздрава Украины отметил: сейчас фиксируют положительные тенденции. Кроме того, ожидают, что и дальше количество зараженных будет идти на спад.

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Украина прошла пик заболеваемости,

– сообщил Ляшко.

Министр также рассказал, что Украина внимательно следит за ситуацией, которая происходит в странах ЕС. Количество инфицированных там резко возросло.

Это свидетельствует, что не стоит исключать возможность повторной вспышки. Чтобы этого не произошло, украинцам нужно вакцинироваться.

Ляшко об эпидемиологической ситуации в Украине: смотрите видео

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