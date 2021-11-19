Возможна повторная вспышка: Ляшко заявил, что Украина перешла пик заболеваемости
Источник:24 канал
Виктор Ляшко 19 ноября заявил, что в течение 2 последних недель эпидемиологическая ситуация в Украине улучшается. В частности, в течение суток 18 ноября выздоровело больше людей, чем обнаружили новых инфицированных.
Глава Минздрава Украины отметил: сейчас фиксируют положительные тенденции. Кроме того, ожидают, что и дальше количество зараженных будет идти на спад.
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Украина прошла пик заболеваемости,
– сообщил Ляшко.
Министр также рассказал, что Украина внимательно следит за ситуацией, которая происходит в странах ЕС. Количество инфицированных там резко возросло.
Это свидетельствует, что не стоит исключать возможность повторной вспышки. Чтобы этого не произошло, украинцам нужно вакцинироваться.
Ляшко об эпидемиологической ситуации в Украине: смотрите видео
В ЕС заговорили о 5-й волне COVID-19
- На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в ЕС опасаются 5-й волны пандемии коронавируса.
- В то же время уровень смертности остается относительно низким – это достижение вакцинации.
- Президент французского региона Прованс – Альпы – Лазурный берег Рено Мюзелье заявил, что "непривитые – это вирусные бомбы".
- Кроме того, Мюзелье убежден, что нужно прививаться третьей дозой. В то же время такое предложение политика остро раскритиковали.