Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла слухи о связи между вакцинацией от коронавирусной инфекции и бесплодием.

Об этом заявила директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам Кейт О'Брайен.

Читайте также Запрет абортов: в Польше предложили создать женские "комнаты для плача"

В ВОЗ отмечают, что вакцины против коронавируса являются безопасными. Кейт О'Брайен добавила, что нет вакцины, которая вызывает бесплодие.

Вакцины, которые мы прививаем, не могут вызвать бесплодие. Это слухи, циркулирующие вокруг многих различных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности,

– заявила представительница ВОЗ.

По ее словам, большинство вакцин разработаны так, что они сами доставляют протеин или маленькую часть микроба, против которого они назначены.



ВОЗ опровергла слухи о связи между вакцинацией и бесплодием / Фото: Getty Images

Dr @Kate_L_OBrien busts some #COVID19 vaccine myths related to infertility, DNA and composition of vaccines ️#ScienceIn5 pic.twitter.com/0Kudbr2ZmK — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 7, 2021

К слову, ученые из Всемирной организации здравоохранения исследуют происхождение коронавируса. Они завершают длительное расследование в Ухане и уже нашли "важные подсказки" относительно происхождения недуга.

Они выяснили, что важную роль в стремительном распространении заболевания сыграл рынок морепродуктов Ухани.

Информация взята из Bloomberg