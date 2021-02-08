Возможно ли бесплодие после вакцинации: ответ ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла слухи о связи между вакцинацией от коронавирусной инфекции и бесплодием.
Источник:ВОЗ
Об этом заявила директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам Кейт О'Брайен.
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В ВОЗ отмечают, что вакцины против коронавируса являются безопасными. Кейт О'Брайен добавила, что нет вакцины, которая вызывает бесплодие.
Вакцины, которые мы прививаем, не могут вызвать бесплодие. Это слухи, циркулирующие вокруг многих различных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности,
– заявила представительница ВОЗ.
По ее словам, большинство вакцин разработаны так, что они сами доставляют протеин или маленькую часть микроба, против которого они назначены.
ВОЗ опровергла слухи о связи между вакцинацией и бесплодием / Фото: Getty Images
К слову, ученые из Всемирной организации здравоохранения исследуют происхождение коронавируса. Они завершают длительное расследование в Ухане и уже нашли "важные подсказки" относительно происхождения недуга.
Они выяснили, что важную роль в стремительном распространении заболевания сыграл рынок морепродуктов Ухани.
Информация взята из Bloomberg
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