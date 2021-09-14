Паспорта будут дискриминировать людей, которые не имеют возможности вакцинироваться

Во время брифинга в Женеве представители ВОЗ объяснили свою рекомендацию тем, что в мире до сих пор проблемы с распространением COVID-вакцин, поэтому введение паспортов вакцинации для путешествий создает дискриминацию тех, кто еще не имеет возможности вакцинироваться.

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Мы не хотим, чтобы прививочные паспорта использовались как условие для путешествий, за неимением равного распределения вакцин. Это было бы средством дискриминации и не помогло бы,

– сказал глава ВОЗ Тедрос Габреисус.

Со временем ВОЗ одобрит COVID-паспорта

Однако со временем, когда проблема с доступом к вакцинам будет решена, ВОЗ готова будет поддержать введение таких паспортов.

По данным главы ВОЗ, на сегодня в мире сделано 5,7 миллиарда прививок против коронавируса. Он отметил, что только 2% от этого количества приходятся на Африку.

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