Возможно, со временем: ВОЗ пока не поддерживает введение паспортов вакцинации
Источник:ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения все еще против введения паспортов вакцинации против коронавируса при путешествиях.
Паспорта будут дискриминировать людей, которые не имеют возможности вакцинироваться
Во время брифинга в Женеве представители ВОЗ объяснили свою рекомендацию тем, что в мире до сих пор проблемы с распространением COVID-вакцин, поэтому введение паспортов вакцинации для путешествий создает дискриминацию тех, кто еще не имеет возможности вакцинироваться.
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Мы не хотим, чтобы прививочные паспорта использовались как условие для путешествий, за неимением равного распределения вакцин. Это было бы средством дискриминации и не помогло бы,
– сказал глава ВОЗ Тедрос Габреисус.
Со временем ВОЗ одобрит COVID-паспорта
Однако со временем, когда проблема с доступом к вакцинам будет решена, ВОЗ готова будет поддержать введение таких паспортов.
По данным главы ВОЗ, на сегодня в мире сделано 5,7 миллиарда прививок против коронавируса. Он отметил, что только 2% от этого количества приходятся на Африку.
Паспорта вакцинации: актуально о главном
- Страны Европы одобрили введение паспортов вакцинации, которые свидетельствуют об иммунизации против коронавируса. Такие документы отменяют необходимость сдачи ПЦР-тестов во время путешествий по странам ЕС.
- В частности, украинские COVID-сертификаты одними из первыми получили признание Евросоюза.
- Получить документ могут те украинцы, которые прошли через 2 дозы вакцинации. Сгенерировав документ в сервисе Дия, действителен ли сертификат будут проверять по QR-коду.
- Великобритания не будет требовать паспорта вакцинации для посещения ночных клубов и массовых мероприятий. COVID-документы также не нужны для туристов после возвращения из некоторых стран.