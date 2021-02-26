У вакцинированных против коронавируса после прививки возможны незначительные побочные эффекты, стоит понимать, что большинство из них – нормальная реакция организма. В то же время в случае их возникновения следует обратиться к семейному врачу.

Минздрав будет предоставлять анализ вакцинации

В свою очередь Министерство здравоохранения будет сообщать обо всех случаях неблагоприятных событий после вакцинации от коронавируса в Украине. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Когда мы говорим о неблагоприятных событиях после иммунизации, это не значит, что это неблагоприятное событие вследствие иммунизации. Мы будем сообщать обо всех неблагоприятных событиях, которые возникают,

– сказал Виктор Ляшко.

По словам санврача, после вакцинации от коронавируса могут возникать следующие побочные эффекты:

покраснение в месте укола;

незначительное повышение температуры;

появление папул в месте инъекции.

Но есть и более серьезные. Эти, что я сейчас назвал, встречаются у 5–7% от количества провакцинированных, но есть случаи и анафилактических шоков, которые случаются в 4 случаях на миллион,

– добавил Ляшко.

Важно! В Украине пока нет случаев анафилактического шока.

7 человек сообщили о побочных реакциях на вакцину COVID

Напомним, что по состоянию на 26 февраля, за три дня с начала кампании массовой вакцинации 1 338 человек получили прививки против коронавирусной болезни.

За минувшие сутки вакцинировали 1 179 медработников – это 792 мужчин и 387 женщин.

О первых неблагоприятных последствиях после иммунизации сообщили 7 человек. Все побочные эффекты не серьезные, сейчас каждый случай анализирует Минздрав.

Коротко о старте вакцинации в Украине:

Первая партия вакцины – 500 тысяч доз – от компании AstraZeneca индийского производства прибыла 23 февраля. Президент Владимир Зеленский заявил, что этот препарат – один из лучших в мире.

Сегодня, 26 февраля стало известно, что Украина получит в ближайшее время 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала