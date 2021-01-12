Ученые Кембриджского университета в Великобритании раскрыли ключевые генетические изменения, которые привели к появлению патогенного для человека коронавируса SARS-CoV-2. Все свидетельствует о том, что вирус пошел от летучих мышей.

Вирус имеет генетические адаптации аналогичные тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году, пишет PLOS Biology.

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Они позволили вирусу перейти с летучих мышей на человека. Ученые предположили, что может существовать общий механизм, который делает эту группу вирусов склонной к мутациям, что позволяет переходить инфекции к новым хозяевам.

SARS-CoV-2 и летучие мыши

Ученые проанализировали родственный SARS-CoV-2 коронавирус RaTG13 (вирус летучих мышей), геном которого на 96 процентов схож с геномом возбудителя COVID-19.

Важные генетические различия затрагивают S-белок (белок "шип"), который играет ключевую роль в заражении коронавирусом человеческой клетки. Оказалось, что у RaTG13 S-белок не может эффективно связываться с клеточными рецепторами человека. В то же время если в белок "шип" RaTG13 вставить определенные фрагменты S-белка SARS-CoV-2, то эффективность связывания повысится.

SARS-CoV-2 при этом не связывается с клеточными рецепторами летучих мышей, что указывает на существование промежуточного хозяина.

SARS-CoV-2 и другие животные

Восприимчивость животного к инфекции и ее последующая способность заражать других зависят от целого ряда факторов – в частности, способен ли SARS-CoV-2 размножаться один раз внутри клеток, и способности животного бороться с вирусом.

Нужны дальнейшие исследования, чтобы понять, могут ли домашние животные и другие млекопитающие заражаться инфекцией COVID-19 от людей и быть резервуарами для этой болезни.