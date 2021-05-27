Как возникают новые штаммы коронавируса: понятное объяснение биохимика

Ученые не могут предсказать, как поведет себя вирус, потому что мутации случайны. Эти изменения для людей могут быть как хорошими, так и плохими.

Об этом в интервью рассказал директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины Сергей Комисаренко. По его словам, для вируса лучше увеличивать свою заразительность, потому что иначе он исчезнет.

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Сергей Комисаренко “Мутации у SARS-CoV-2 случаются довольно изредка – раз в 10-12 дней. Это значительно реже, чем у вируса гриппа, который мутирует на три-четыре раза чаще.Фактически, мутации происходят у каждого человека, который является носителем вируса"”

По его словам, если человек болеет 20 или 30 дней, то за этот период в вирусе произойдут три – четыре мутации. Но они быстро исчезают. Миллионы людей болеют, и происходят миллионы мутаций, а когда человек выздоравливает, то вирус исчезает у этого человека.

"Если человек болеет долго, то у него накапливаются мутации. Некоторые из них становятся стабильными, которые распространяются быстрее, чем другие, тогда возникают варианты мутаций. Мы уже знаем британский, бразильский, южноафриканский, теперь уже есть среднеафриканский, есть калифорнийский, нью-йоркский и другие", – сказал биохимик.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала