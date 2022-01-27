Для того чтобы это выяснить, ученые провели гидродинамическое моделирование. Оказалось, что польза, приносимая физическими нагрузками, зависит от возраста пациента и даже от геометрии его сонной артерии.

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Что следует знать об опасности атеросклеротических бляшек

Данные ВОЗ свидетельствуют, что инфаркт и инсульт являются двумя наиболее распространенными причинами преждевременной смерти в мире. И оба этих сердечно-сосудистых заболевания чаще всего вызывает генерализованный атеросклероз.

Ключевую роль в развитии атеросклероза играют холестериновые бляшки, которые деформируют сосуды, сужая просвет и уменьшая их проходимость. Известно, что на процесс формирования бляшек влияют возраст пациента и физическая активность, однако до сих пор недостаточно изучено, как на нем сказываются геометрические особенности артерий.

Поэтому исследователи взяли две модели с разной геометрией сонной артерии:

в одной модели наружная сонная артерия – ответвление, которое несет кровь к шее, лицу и скальпу – была прямой,

а в другой – слегка расширенной.

Ученые предполагали, что это расширение может быть уязвимым местом для образования бляшек и повышает риск развития атеросклероза.

Для создания модели физической нагрузки авторы отцифровали измерение кровотока у людей в трех разных возрастных группах: 32 – 34, 54 – 55 и 62 – 63 года. Отцифрованные скорости потока использовали в качестве входных данных вычислительной модели.

Выводы исследования

Выяснили, что эффект упражнений различен для трех возрастов и двух геометрий сонной артерии. Одна из ключевых характеристик, на которую, как оказалось, оказывает влияние физическая активность – обратный поток крови. Из-за него липопротеины низкой плотности задерживаются в просвете сосуда и повышают риск формирования бляшек.

У людей с расширенной наружной сонной артерией объем обратного тока крови увеличивался во всех возрастных группах, а в группах с прямой наружной сонной артерией он повышался у молодых людей и наоборот снижался у пожилых.

Поэтому ученые пришли к выводу, что для того чтобы оценить потенциальную пользу от занятий спортом для профилактики атеросклероза, следует учитывать возраст и индивидуальные анатомические особенности пациента.