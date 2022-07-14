Пандемия еще не завершилась

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесусом. По его словам, пандемия еще не завершилась, а уровень смертности от коронавируса снова растет.

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По данным ВОЗ, к этому привели новые мутации штамма Омикрон, который стал более заразным и лучше обходит естественный и обретенный иммунитет.

Я озабочен тем, что случаи заболевания COVID-19 продолжают расти, создавая дополнительное давление на растянутые системы здравоохранения и медицинских работников. Я также озабочен тенденцией к росту смертности,

– сказал глава ВОЗ.

Осуждение действий правительства

Тедрос Аданом Гебреесус добавил, что правительства сейчас имеют несколько проблем из-за неправильной реакции на коронавирус и сокращения тестирования и секвенирования.

"Сейчас существует расхождение между научным сообществом и политическими лидерами и общественностью по восприятию рисков COVID-19", – сказал он.

По его словам, несмотря на то, что в мире есть прогресс в методах борьбы с коронавирусом, которые предотвращают госпитализацию и смерть, пандемию еще не преодолели.

Глава ВОЗ подчеркнул, что необходимо применить проверенные меры, такие как ношение масок, улучшенная вентиляция помещений, соблюдение протоколов тестирования и лечения.