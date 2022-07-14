ВОЗ рекомендует вернуть масочный режим из-за увеличения количества больных коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам мира восстановить коронавирусные карантинные ограничения.

Пандемия еще не завершилась

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесусом. По его словам, пандемия еще не завершилась, а уровень смертности от коронавируса снова растет.

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По данным ВОЗ, к этому привели новые мутации штамма Омикрон, который стал более заразным и лучше обходит естественный и обретенный иммунитет.

Я озабочен тем, что случаи заболевания COVID-19 продолжают расти, создавая дополнительное давление на растянутые системы здравоохранения и медицинских работников. Я также озабочен тенденцией к росту смертности,

– сказал глава ВОЗ.

Осуждение действий правительства

Тедрос Аданом Гебреесус добавил, что правительства сейчас имеют несколько проблем из-за неправильной реакции на коронавирус и сокращения тестирования и секвенирования.

"Сейчас существует расхождение между научным сообществом и политическими лидерами и общественностью по восприятию рисков COVID-19", – сказал он.

По его словам, несмотря на то, что в мире есть прогресс в методах борьбы с коронавирусом, которые предотвращают госпитализацию и смерть, пандемию еще не преодолели.

Глава ВОЗ подчеркнул, что необходимо применить проверенные меры, такие как ношение масок, улучшенная вентиляция помещений, соблюдение протоколов тестирования и лечения.