Большинство госпитализированных – невакцинированные. Так, по словам медиков у 90% пациентов в больницах нет ни одной прививки.
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Руководитель отделения интенсивной терапии в одной из итальянских больниц в городе Триест на севере страны Умберто Луканджело предупредил о "возвращении в темные дни пандемии". Он сообщил, что количество пациентов в больницах Италии растет с каждым днем. В настоящее время ситуация напоминает катастрофу с заполненностью коек медучреждений в 2020 году.
Медик добавил, что больничные отделения работают "на грани", а персоналу приходится работать в две смены.
Понятно, что некоторые люди были госпитализированы после участия в акции протеста против COVID-сертификатов.
И с горечью наблюдаю за отношением тех, кто не вакцинируется и верит в научную фантастику,
– сказал Луканджело.
Он добавил, что некоторые люди, которые не привились и оказались в больнице, каются. Но есть и другие, которые даже в такой ситуации убеждены, что коронавируса не существует.
Рост заболеваемости в Италии: основное
- Рост числа инфекций в последние недели частично объясняется протестами против усиления карантинных правил.
- Кроме того, в городах достаточно низкий уровень вакцинации. Ситуацию осложняет и сильный пригородный поток через границу с соседней Словенией, где наблюдается резкий рост случаев заболеваемости коронавирусом.
- Согласно данным сайта Worldometers, за минувшие сутки, 10 ноября, в стране обнаружили 8 569 больных COVID-19.