Возвращение темных времен пандемии, – в Италии сообщили о сложной ситуации в COVID-больницах

В Италии снова усложнилась ситуация с коронавирусом. Количество инфицированных и госпитализированных значительно выросло.

Большинство госпитализированных – невакцинированные. Так, по словам медиков у 90% пациентов в больницах нет ни одной прививки.

К теме Разница колоссальная: насколько возросла потребность в кислороде в Украине из-за штамма Дельта

Руководитель отделения интенсивной терапии в одной из итальянских больниц в городе Триест на севере страны Умберто Луканджело предупредил о "возвращении в темные дни пандемии". Он сообщил, что количество пациентов в больницах Италии растет с каждым днем. В настоящее время ситуация напоминает катастрофу с заполненностью коек медучреждений в 2020 году.

Медик добавил, что больничные отделения работают "на грани", а персоналу приходится работать в две смены.

Понятно, что некоторые люди были госпитализированы после участия в акции протеста против COVID-сертификатов.

И с горечью наблюдаю за отношением тех, кто не вакцинируется и верит в научную фантастику,

– сказал Луканджело.

Он добавил, что некоторые люди, которые не привились и оказались в больнице, каются. Но есть и другие, которые даже в такой ситуации убеждены, что коронавируса не существует.

Рост заболеваемости в Италии: основное