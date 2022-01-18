Впереди эра глобальных пандемий, – премьер Израиля

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт считает, что человечество может столкнуться с другими инфекционными заболеваниями и войти в эпоху глобальных пандемий.

Соответствующее заявление Нафтали Беннетт сделал на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. По его словам, это может произойти после того, как мир победит COVID-19.

Внимание Гигиеническая гипотеза: почему вредно жить в стерильных условиях

Даже если COVID-19 исчезнет, ​​есть вероятность, что мы вступим в эру глобальных пандемий.

– сказал Беннетт.

К слову, одним из последних решений Израиля для противодействия пандемии COVID-19 является предложение вакцинации против коронавируса детей с 6-месячного возраста. Вакцинация малышей может начаться уже в апреле.

Израиль еще в начале 2021 года стал первой страной, которая начала вакцинацию от COVID-19. Недавно в стране одобрили вторую бустерную дозу вакцины от коронавируса Pfizer для престарелых в домах престарелых, гериатрических палатах и ​​соответствующих учреждениях.

Другие прогнозы относительно завершения пандемии

Гендиректор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что коронавирусная инфекция не исчезнет в мире еще несколько лет.

В ВОЗ считают, что со временем пандемия COVID-19 перейдет в фазу эндемии. Однако в организации заявили, что для этого необходимо иммунизировать 80 – 85% населения каждой страны. Только в таком случае существует возможность перехода в эндемическую фазу.

Немецкий глава Минздрава считает, что человечество не сможет победить коронавирус в течении по меньшей мере 4 ближайших лет.

Большинство ученых сходятся на том, что коллективный иммунитет против COVID-19 малореален. Даже учитывая тот факт, что вакцины стали доступны во многих странах и часть людей получили иммунитет с помощью вакцинации, ревакцинации или после того, как переболели.

Больше об этом Реально ли достичь коллективного иммунитета к COVID-19