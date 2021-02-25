В одеському Інституті очних хвороб і тканинної терапії імені Володимира Філатова вперше у світі провели операцію з видалення великої пухлини ока методом електрозварювання.

Лікарі провели унікальну операцію

У 21-річної дівчини був рідкісний синдром Стюрж-Вебера та велика пухлина ока — її діаметр складав приблизно 17 міліметрів. Пухлина займала третину об'єму очного яблука, росла й провокувала відшарування сітківки.

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Людей з такою проблемою — один на 60 тисяч, відомі методи лікування виявилися неефективними. Під час операції лікарі застосовували високочастотне електрозварювання біологічних тканин.

Операцію проводив одеський хірург Микола Уманець.

У коментарі Суспільному лікар розповів, що операція тривала приблизно годину і пройшла успішно.

Після того, як ми видалили пухлину, сітківка прилягла на місце. І це дозволило пацієнтці вже в перші дні після операції отримати мінімальний зір. Вона вже могла порахувати пальці,

— розповів Уманець.



Микола Уманець провів унікальну операцію з видалення пухлини в оці / Фото Суспільне Одеса

Хірург розповів, що відповідальність під час операції була великою.

Я не можу сказати, що це була найскладніша операція в моїй практиці. Мабуть, це буде неправильно. Відповідальність просто була велика. Коли ти щось робиш вперше, ти не можеш відкрити підручник, ти не можеш подивитись статтю або побалакати з колегою, який це робив до тебе,

— зауважив Уманець.

Директорка Інституту Філатова Наталія Пасєчнікова розповіла, що методикою цієї унікальної операції зацікавилися лікарі зі Швеції, Німеччини та США.