В больницы госпитализировали 256 человек с подтвержденным диагнозом или подозрением на наличие болезни. Еще 2 пациента умерли.

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Последний раз такие низкие показатели смертности фиксировали в апреле 2020 года. В частности 6 апреля 2020 года в стране зарегистрировали 1 смерть от болезни. С тех пор смертность начала расти, и с того момента в Украине уже не фиксировали менее 5 умерших от COVID-19 в сутки.

Но вернемся к статистике за прошедшие сутки. На протяжении 25 июля от коронавируса выздоровели 170 человек. Кроме того, за этот период в стране провели 15 795 тестирований на коронавирус, из них:

  • методом ПЦР – 7 562,
  • методом ИФА – 1 905,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 6 328.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

  • Киев – 71 случай;
  • Винницкая область – 14 случаев;
  • Волынская область – 2 случая;
  • Днепропетровская область – 6 случаев;
  • Донецкая область – 8 случаев;
  • Житомирская область – 17 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 2 случая;
  • Киевская область – 8 случаев;
  • Кировоградская область – 2 случая;
  • Луганская область – 2 случая;
  • Львовская область – 8 случаев;
  • Николаевская область – 3 случая;
  • Одесская область – 33 случая;
  • Ровненская область – 3 случая;
  • Сумская область – 8 случаев;
  • Тернопольская область – 7 случаев;
  • Харьковская область – 12 случаев;
  • Херсонская область – 3 случая;
  • Черкасская область – 1 случай;
  • Черновицкая область – 3 случая;

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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