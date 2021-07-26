Впервые с апреля 2020 года: за сутки в Украине умерли 2 больных COVID-19

Согласно данным Центра общественного здоровья, за прошедшие сутки 25 июля в Украине обнаружили 286 новых больных COVID-19. Из них 19 детей и 2 медработника.

В больницы госпитализировали 256 человек с подтвержденным диагнозом или подозрением на наличие болезни. Еще 2 пациента умерли.

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Последний раз такие низкие показатели смертности фиксировали в апреле 2020 года. В частности 6 апреля 2020 года в стране зарегистрировали 1 смерть от болезни. С тех пор смертность начала расти, и с того момента в Украине уже не фиксировали менее 5 умерших от COVID-19 в сутки.

Но вернемся к статистике за прошедшие сутки. На протяжении 25 июля от коронавируса выздоровели 170 человек. Кроме того, за этот период в стране провели 15 795 тестирований на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 7 562,

методом ИФА – 1 905,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 6 328.

обнаружили – 2 248 663 инфицированных,

выздоровели – 2 184 365 больных,

умерли – 52 849 пациентов,

проведено ПЦР-тестов – 11 278 944.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Киев – 71 случай;

Винницкая область – 14 случаев;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 6 случаев;

Донецкая область – 8 случаев;

Житомирская область – 17 случаев;

Ивано-Франковская область – 2 случая;

Киевская область – 8 случаев;

Кировоградская область – 2 случая;

Луганская область – 2 случая;

Львовская область – 8 случаев;

Николаевская область – 3 случая;

Одесская область – 33 случая;

Ровненская область – 3 случая;

Сумская область – 8 случаев;

Тернопольская область – 7 случаев;

Харьковская область – 12 случаев;

Херсонская область – 3 случая;

Черкасская область – 1 случай;

Черновицкая область – 3 случая;

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала