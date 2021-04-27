В Португалии стабилизировалась ситуация с COVID-19

Первый такой день был 3 августа прошлого года. В течение последних суток обнаружили 196 инфицированных, 326 человек выздоровели.

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По состоянию на 26 апреля органы здравоохранения Португалии официально сообщили об 834 638 случаях инфицирования и 16 965 смертей в связи с COVID-19. В то же время выздоровели 793 011 людей.

Роль вакцинации в уменьшении летальности

Около 20% из 10 миллионов населения страны вакцинированы одной дозой вакцины против COVID-19 и 7% – двумя дозами.

Более 90% людей в возрасте 80 лет и старше, группа с наибольшим количеством зафиксированных смертей, были вакцинированы хотя бы одной дозой.

Португалия в марте начала снимать карантинные ограничения, которые ввела в январе. Сейчас в стране вновь открыли некоторые школы, террасы ресторанов и кафе, музеи и парикмахерские.