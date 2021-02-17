Во Франции родился первый ребенок после пересадки матки. Всего в мире было лишь около 20 таких случаев.

12 февраля у женщины, которой трансплантировали матку, родилась здоровая девочка весом 1 килограмм 845 граммов. Роды принимали в больнице Фош, что под Парижем.

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Дебора родилась без матки из-за редкого синдрома МРКГ. В марте 2019 года ей сделали пересадку матки от ее собственной матери, которой тогда было 57 лет.

На момент родов 36-летняя Дебора была на 33 неделе беременности.

Мать и ребенок чувствуют себя хорошо,

– сказал заведующий отделением гинекологии, акушерства и репродуктивной медицины больницы Жан-Марк Аюби.

Аюби также пояснил, что трансплантат для Деборы не планировался на постоянной основе. Это была временная трансплантация, которая была предназначена только для того, чтобы позволить ей иметь ребенка.

Что известно о родах после трансплантации матки: