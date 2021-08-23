Его зафиксировали 20 июля, когда инфекцию обнаружили у нескольких работников аэропорта в восточном городе Нанкин. Некоторые из них заразились штаммом коронавируса Дельта.
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С тех пор более 1 200 человек в Китае были инфицированы. Вместе с тем погибших тогда не зафиксировали. Об этом сообщила Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая.
Коронавирус в Китае
Всего в стране зафиксировали 21 новое заражение, по состоянию на 22 августа. Впрочем, его обнаружили у тех, кто приехал из-за границы.
Предыдущая вспышка болезни побудила власти ввести по всей стране меры по борьбе с эпидемией, в частности массовое тестирование миллионов людей, а также ограничения на поездки. Благодаря этому и удалось уберечься от новых локальных случаев.
Если эта тенденция сохранится, Китай может стать первой в мире страной, контролирующей значительную вспышку Дельты.
Что говорит статистика
- По состоянию на 22 августа, всего на материковом Китае зарегистрировали 94 652 подтвержденных случая заболевания.
- Число погибших – 4 636 человек. Данные по количеству смертей не изменились с конца января 2021 года.