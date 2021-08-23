Впервые с июля: в Китае не сообщали о новых случаях COVID-19

Впервые с июля 2021 года в Китае не зафиксировали новых локальных случаев заболевания коронавирусом. А во время последней вспышки недуга в стране не погиб ни один человек.

Его зафиксировали 20 июля, когда инфекцию обнаружили у нескольких работников аэропорта в восточном городе Нанкин. Некоторые из них заразились штаммом коронавируса Дельта.

Обратите внимание Несмотря на зеленую зону карантина: одна область Украины лидирует по уровню госпитализаций

С тех пор более 1 200 человек в Китае были инфицированы. Вместе с тем погибших тогда не зафиксировали. Об этом сообщила Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая.

Коронавирус в Китае

Всего в стране зафиксировали 21 новое заражение, по состоянию на 22 августа. Впрочем, его обнаружили у тех, кто приехал из-за границы.

Предыдущая вспышка болезни побудила власти ввести по всей стране меры по борьбе с эпидемией, в частности массовое тестирование миллионов людей, а также ограничения на поездки. Благодаря этому и удалось уберечься от новых локальных случаев.

Китай ведет отдельный учет симптоматических и бессимптомных случаев и не включает бессимптомных носителей вируса к официальному количеству подтвержденных случаев.

Если эта тенденция сохранится, Китай может стать первой в мире страной, контролирующей значительную вспышку Дельты.

Что говорит статистика