Полет состоялся 25 сентября ночью и продолжался всего 6 минут. Однако именно благодаря этому времени 63-летний мужчина получил шанс на жизнь.

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Вдвое быстрее автомобиля

Беспилотник пролетел от Западного до общего госпиталя города. Это произошло в два раза быстрее, чем могли сделать с помощью автомобиля.

Как доставляли легкие беспилотником / Фото Unither Bioelectronics

Что известно о пациенте

Это Ален Годак, которому 63 года. У него еще в 2019 году диагностировали пневмосклероз. Его состояние в 2021 году существенно ухудшилось. Спасти могла только трансплантация легких.

Пневмосклероз – что это? Это заболевание легких. При нем рубцуется легочная паренхима. У человека серьезно ухудшается функция внешнего дыхания, она вынуждена жить на кислородном концентраторе.

По образованию Годак – инженер. Известно, что он лично заинтересован в испытании экспериментальной программы с помощью беспилотников.