Ученые из испанского университета Мигеля Эрнандеса (UMH) доказали, что имплантация этого микроустройства безопасна для мозга. А прямая стимуляция коры головного мозга обеспечивает визуальное восприятие со значительно более высоким разрешением, чем было достигнуто до сих пор.

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В декабре 2020 года эта группа исследователей проводила эксперименты на зрячих приматах. В этом году ученые имплантировали микроэлектроды в мозг 57-летней доброволице, которая была незрячей более 16 лет.

После введения имплантата она смогла идентифицировать буквы и даже силуэты некоторых предметов.

Профессор Эдуардо Фернандес заявил, что это первый шаг для разработки визуального нейропротеза, который сможет улучшить качество жизни многих незрячих людей.

Все же исследователь предостерег от ожиданий. Он отметил, что несмотря на перспективные результаты есть еще много проблем, которые необходимо решить.

За женщиной, которой имплантировали устройство, наблюдали в течение 6 месяцев. Пока она пыталась идентифицировать буквы, их положение и форму различных объектов, ученые наблюдали за процессом обучения зрительной коры головного мозга человека и анализировали изменения.

Как работает мозговой имплантат

Имплантированное устройство представляет собой небольшую трехмерную матрицу со 100 микроэлектродами, которая регистрирует электрические сигналы клеток и стимулирует мозг. Ширина имплантата составляет 4 миллиметра, а длина электродов – 1,5 миллиметра.

Согласно результатам исследования, устройство не влияет на функцию коры головного мозга и нейроны рядом с имплантатом.

Полная система стимуляции содержит в себе искусственную сетчатку, которая встроена в очки, имитируя работу зрительной системы человека. Сетчатка захватывает предметы в поле зрения перед человеком и превращает его в потоки электрических импульсов, которые оптимизированы для стимуляции нейронов зрительной коры через маленькие микроэлектроды.

Благодаря этому имплантату человек смог распознавать несколько сложных моделей стимуляции и точно воспринимать формы и буквы,

– рассказал профессор.

Кроме того, мозг постоянно учится распознавать различные закономерности.

Сейчас исследовательская группа набирает новых незрячих добровольцев для участия в экспериментах. В будущих исследованиях они надеются использовать более сложную систему кодирования изображений, которая может одновременно стимулировать большее количество электродов, что позволит воспроизвести более сложные визуальные изображения.